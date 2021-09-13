"Маска" 2 сезон: участники загадочного гипершоу

Уже совсем скоро состоится премьера 2 сезона загадочного шоу "Маска". Пока зрители нетерпеливо ждут ее, создатели знакомят с новыми участниками. Какие загадочные персонажи выйдут на сцену "Маски" – узнавайте дальше.

В новом сезоне зрители увидят 20 таинственных участников, которые будут запутывать звездных детективов и бороться за победу в шоу. Некоторых из них создатели "Маски" уже рассекретили.

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Участники 2 сезона шоу "Маска"

Грифон

Костюм этого персонажа весит 20 килограммов. Дизайнер наряда Леся Патока рассказала, что над ним работали очень долго. Это один из самых сложных персонажей в создании за два сезона шоу: "Например, только разработка крыльев длилась 1,5 месяца, а все потому, что каждое перышко вырезали, красили и тонировали наши феи вручную. Там 5 разных размеров перьев, которые потом клеили на каркас. А покрытие крыльев есть и спереди, и сзади".



Участник "Маски-2" – Грифон / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Скандал

Хрупкую и изысканную маску изготавливали из кусочков зеркал. Она сразу привлекает внимание яркой красной стрелкой. Дизайнер Назар Дидык украсил изысканную юбку полосами газет, на которых можно разглядеть знакомые лица.



Участница "Маски-2" – Скандал / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Винова Краля

Эта маска стала самой сексуальной за два сезона шоу. Героиня, скрывающаяся под ярким костюмом, имеет четко выраженную женскую фигуру. Она одета в латексный костюм, а обувь изготавливали на заказ. Плечи Виновой Крали покрывает роскошная шуба, которую сшили из 10 метров бархата и более 10 метров искусственного меха, который похож на соболиный. Такой элемент образа придает маске величественности и важности. Во время ходьбы за героиней тянется красивый 2-метровый шлейф.



Участница "Маски-2" – Винова Краля / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Фея

Один из самых ярких образов нового сезона создала художница по костюмам Леся Патока. На шлеме феи сверкают более 2 тысяч камней. Впечатляют и ее крылья, вес которых составляет 10 килограммов, а размах – 2,5 метра.



Участница "Маски-2" – Фея / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Робот

Костюм Робота самый дорогой за 2 сезона шоу. Внешний вид этого героя просто завораживает. Персонаж выглядит огромным, его рост составляет 2,4 метра, однако костюм не слишком тяжелый. Это позволяет участнику, который внутри, легко двигаться. В костюм вмонтирована подсветка, которая реагирует на звуки и, в зависимости от песни, меняет его цвет. Робот имеет 2 режима голоса, а также в него встроен Bluetooth, который можно подключить к любому устройству.



Участник "Маски-2" – Робот / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Тигр

Белый Тигр – капитан межгалактического корабля, который точно станет любимцем женщин. Костюм этого персонажа самый жаркий, ведь его мех и лакированный темно-синий плащ имеют паралоновые основы.



Участник "Маски-2" – Тигр / Фото из инстаграма шоу "Маска"