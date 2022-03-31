Маша Ефросинина просит не молчать девушек, переживших сексуальное насилие от оккупантов

Украинская телеведущая Маша Ефросинина обратилась к украинкам, пережившим зверства со стороны российских оккупантов. Она просит их не молчать и обращаться в органы, чтобы каждый был справедливо наказан.

В Украине фиксируют первые истории об изнасиловании украинских девушек и женщин российскими оккупантами. Маша Ефросинина обратилась к украинкам и призвала говорить о том, что они пережили.

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Маша Ефросинина просит девушек не молчать

Я обращаюсь ко всем женщинам, девушкам, подросткам, подвергшимся сексуальному насилию от оккупантов. Я знаю, что вы есть. Я знаю, что вы испытали самую страшную трагедию в своей жизни. Я знаю, что вы лишились родных. Я знаю, что все, что вам хочется сейчас, – это умереть. Я вас умоляю, дайте нам наказать этих мерзавцев, уничтожить эту падаль,

– сказала ведущая.

Маша Ефросинина призвала всех сообщать о содеянном, предоставлять любую информацию, за которую можно зацепиться и начать следствие.

"Я искренне надеюсь, что большая часть них уже взорвана, уничтожена нашей армией, но выжившие – они понесут наказание. Все, что мне нужно – сообщите о совершенном. Это очень тяжело, но это нужно сделать. Хотя бы предательства детей, в память о ваших родных, ради будущего. Не молчите, не прячьтесь. То же самое я прошу у свидетелей содеянного", – добавила звезда.

У нас сейчас две задачи – победить и выжить. Победой занимается наша армия, наши военные, на которых мы молимся. Те люди, которые работают в тылу, обладают хоть какой публичной силой, помогают выжить. Пожалуйста, примите эту помощь, сообщайте, что с вами произошло,

– подчеркнула Ефросинина.

Телезвезда объяснила, что сейчас все данные получаются из интернета, для их подлинности нужны доказательства. Именно поэтому важно говорить о пережитом. В сообщении Маша Ефросинина оставила все контакты, которые могут быть полезны.

Обращение Маши Ефросининой: