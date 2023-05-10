"Блюванула прямо на сцене": Маша Ефросинина вспомнила, как беременной вела корпоратив с Горбуновым

У Маши Ефросининой двое детей, и в новом выпуске ютуб-шоу "Взрослые девушки" она рассказала о беременности. Как выяснилось, когда ведущая носила под сердцем дочь Нану, ее так мучил токсикоз, что она повсюду блевала.

В тот период, почти 20 лет назад, телевизионная карьера Маши Ефросининой только начиналась – она вела утреннюю программу "Подъем" с Юрием Горбуновым. Именно он был свидетелем первой тяжелой беременности звезды.

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Маша Ефросинина вспомнила тяжелую беременность с токсикозом

У меня был тупо дикий токсикоз. Я тогда вела утреннее шоу и блевала прямо в перерывах на рекламу. Я вылетала: за 30 секунд нужно было проблеваться и еще за 30 секунд нужно было вернуться. И мне всегда казалось, что от меня воняет чем-то,

– поделилась Маша Ефросинина.

Однако был случай, когда она не сдержалась, и это произошло на глазах у публики.

"Однажды мы с Юрой вели корпоратив в крупной компании, и я блеванула прямо на сцене. Я выпила яблочный сок и как в кино – бе. Мне так было стыдно. Я никому не говорила, что беременна, и они думали, что я набухалась", – рассказала ведущая.

Однако, по словам Маши Ефросининой, первая беременность ее оздоровила – после рождения Наны она выглядела наилучшим образом в жизни.

"Я похудела на 17 килограммов, весь мой лишний вес ушел. Весь мой гормональный фон настроился полностью как часики. Я была красивая, у меня заколосились волосы, ни волоски не выпали, ни одной растяжки. Пожалуй, это больше всего, когда я себе нравилась", – с ностальгией поделилась Ефросинина.

Маша Ефросинина рассказала о беременности: смотрите видео онлайн (на 11:46)