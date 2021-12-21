Маша Ефросинина подчеркнула фигуру лимонным костюмом за 9,5 тысячи гривен

Телезвезда Маша Ефросинина снялась в новой фотосессии. Она продемонстрировала эффектный образ в лимонном костюме с укороченными брюками и удлиненным жакетом.

42-летняя Маша Ефросинина привыкла поражать безупречным стилем. В ее шкафу есть вещи от люксовых домов мод, таких как Christian Dior, Gucci, Prada, Fendi, и от малоизвестных марок. Однако как и в безумно дорогой, так и в разы более дешевой одежде ведущая выглядит непревзойденно. Она доказала это в костюме за 9 500 гривен.

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Образ Маши Ефросининой

Для фотосъемки звезда подобрала наряды от украинского бренда L'eskizzo. На ней лимонный костюм с укороченными брюками со стрелками и удлиненный жакет с карманами и разрезами на рукавах. Благодаря приталенному силуэту пиджак выгодно подчеркнул стройную талию Маши Ефросининой.

Под жакет ведущая не надела ничего. Поэтому в кадре она засветила глубокое и откровенное декольте. Лимонный аутфит дополнили нюдовые туфли на шпильках.

Маша Ефросинина в лимонном костюме за 9,5 тысячи гривен / Фото из инстаграма ведущей

Маша Ефросинина в лимонном костюме за 9,5 тысячи гривен / Фото из инстаграма ведущей

Над образом Маши Ефросининой усердно поколдовали визажисты. Ей нанесли роскошный макияж с блестящими стрелками и розовыми тенями. Hair-стилисты сделали укладку с мокрым эффектом, уложив волосы и челку назад.

Из аксессуаров на ведущей были лишь массивные золотые серьги. Открытую зону декольте оставили без украшений.

Маша Ефросинина в лимонном костюме за 9,5 тысячи гривен / Фото из инстаграма ведущей

Сеть с восторгом восприняла смелый look Маши Ефросининой: