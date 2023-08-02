Маричка Падалко уехала в отпуск с детьми и мужем-военным: где будет отдыхать семья

Муж украинской телеведущей Марички Падалко Егор Соболев долгое время служит в рядах ВСУ. Следовательно, он довольно редко видится с детьми и женой. Однако на днях его отпустили домой в 10-дневный отпуск. Так что семья решила провести это время вместе.

Ведущая опубликовала фото со своими детьми и сообщила об отпуске мужа, который недавно получил повышение. Вся семья решила поехать в Закарпатье.

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Маричка Падалко с семьей уехала на отдых

На кадрах, которые женщина распространила в сети, видна ее с тремя детьми. Мария, Екатерина и Михаил с мамой, сидя на фоне парка. Они позируют улыбаясь, и выглядят счастливыми. Маричка Падалко отметила, что долго думала, нужно ли ехать на отдых, когда так много важных дел. Впрочем, решила, что по возможности нужно проводить время с семьей, потому что дети очень быстро растут.

Подростки быстро вырастают, и считанные годы остаются для совместного времени с родителями. Мы не хотим упустить то, что осталось. Ведь уже многое пропустили в последнее время,

– написала под фото ведущая.

Реакция сети

В комментариях под фото подписчики пожелали семье хорошо провести время, ведь они этого заслуживают:

"Хорошего вам отдыха";

"Это правильное решение! Хорошего отдыха в кругу семьи";

"Радуюсь, что вы отдыхаете вместе. Это так ценно";

"Хорошего и полноценного отдыха. Набирайтесь сил, положительной энергии и хороших эмоций";

"Какие же вы вдохновлены и классны. Отдохните от души";

"Вы этого заслуживаете".

Напомним, в июне этого года Маричка и ее дети впервые за восемь месяцев встретились с папой, который воюет на фронте. В Киев мужчина вернулся на несколько дней, чтобы выполнить одну из задач руководства.