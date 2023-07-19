Маричка Падалко "изменила" семейный статус: ее муж в ВСУ стал офицером
Источник:Маричка Падалко
Ведущая Маричка Падалко сообщила о повышении ее мужа Егора Соболева, который находится в ВСУ. В связи с этим у нее теперь появился "новый семейный статус".
Телеведущая Маричка Падалко опубликовала на своей странице новые фото мужа, который служит в ВСУ. Она тоже поделилась приятными новостями.
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Маричка Падалко сменила статус
Телеведущая сообщила, что ее муж повысили – теперь он офицер. В связи с этим изменился и ее семейный статус.
Имею отныне новый семейный статус – жена офицера,
– поделилась Маричка Падалко.
Егор Соболев / Фото из инстаграма Марички Падалко
Напомним, муж Марички Падалко Егор Соболев, несмотря на статус многодетного отца, пошел защищать Украину с первых дней полномасштабной войны. Ведь еще в 2021 году прошел обучение и получил звание стрелка. Известно, что он участвовал в боях за Ирпень, воевал на Востоке и на юге Украины.
Около месяца назад Егор Соболев впервые за 8 месяцев приехал домой. Он прибыл в Киев, чтобы выполнить военное задание от руководства, но заодно увидел детей на вокзале. Трогательное видео встречи стало вирусным в сети.