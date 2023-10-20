Марго Робби возглавила рейтинг самых горячих женщин 2023 года: почему она вошла в историю

Журнал MAXIM составил рейтинг, в котором отметил 100 горячих женщин года. Список снова возглавила голливудская актриса Марго Робби. Теперь она вошла в историю.

Оказывается, звезда фильма "Барби" в четвертый раз возглавила этот рейтинг. Недавно мы рассказывали историю любви Марго Робби и ее мужа Тома Акерли.

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Марго Робби возглавила рейтинг самых горячих женщин-2023

Журнал MAXIM выпустил номер из Марго Робби на обложке. Она стала победительницей в рейтинге самых горячих женщин в этом году.

У Марго был замечательный год, с выходом одного из самых громких фильмов всех времен – "Барби", так что не удивительно, что именно она получила корону,

– сказал главный редактор MAXIM Санти Пинтадо.



Марго Робби возглавила рейтинг самых горячих женщин-2023 / Фото Maxim

Кроме того, актриса "Барби" вошла в историю как единственная женщина, возглавляющая этот рейтинг два года подряд. В общем, она уже в четвертый раз появляется на первом месте этого списка.

На втором месте – футбольная сенсация Австралии Сэм Керр, а на 3-м – певица Дельта Гудрем. После нее телеведущая Софи Монк, а закрывает пятерку – музыкант F Flip. Санти Пинтадо отметил, что в рейтинг в 2023 году вошли многие известные персоны – от спортсменок до актрис, от музыкантов до политиков, от телеведущих к моделям.

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