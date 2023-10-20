Оказывается, звезда фильма "Барби" в четвертый раз возглавила этот рейтинг. Недавно мы рассказывали историю любви Марго Робби и ее мужа Тома Акерли.
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Марго Робби возглавила рейтинг самых горячих женщин-2023
Журнал MAXIM выпустил номер из Марго Робби на обложке. Она стала победительницей в рейтинге самых горячих женщин в этом году.
У Марго был замечательный год, с выходом одного из самых громких фильмов всех времен – "Барби", так что не удивительно, что именно она получила корону,
– сказал главный редактор MAXIM Санти Пинтадо.
Марго Робби возглавила рейтинг самых горячих женщин-2023 / Фото Maxim
Кроме того, актриса "Барби" вошла в историю как единственная женщина, возглавляющая этот рейтинг два года подряд. В общем, она уже в четвертый раз появляется на первом месте этого списка.
На втором месте – футбольная сенсация Австралии Сэм Керр, а на 3-м – певица Дельта Гудрем. После нее телеведущая Софи Монк, а закрывает пятерку – музыкант F Flip. Санти Пинтадо отметил, что в рейтинг в 2023 году вошли многие известные персоны – от спортсменок до актрис, от музыкантов до политиков, от телеведущих к моделям.
Интересные факты о Марго Робби
- Актриса не придерживается диеты. Раньше она признавалась, что любит пиво, картошку фри и бургеры, но ради работы может три дня есть морковные палочки.
- Марго Робби "отшила" принца Гарри. Знаменитости много лет назад встретились на вечеринке, где сын короля "запал" на актрису, она же не проявила интереса к Гарри.
- Звезда умеет доить корову. Ведь свое детство Марго провела на ферме вместе с бабушкой и дедушкой, поэтому научилась многим делам, даже колоть дрова.
- Марго Робби напилась перед съемками своих секс-сцен из Леонардо ди Каприо. Оказывается, актриса выпила три порции текилы в девять утра.