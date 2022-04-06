Мама Андрея Беднякова умерла в Мариуполе: "Даже не смогу с ней попрощаться"

Ведущий тревел-шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков сообщил, что его мама, несколько недель находившаяся в осаде российских военных в Мариуполе, умерла. Сестра рассказала, что не хотела огорчать брата, но мама уже давно находилась в коме.

Российская орда забирает у украинцев самое ценное. Жизнь родных уже не вернуть, ненависть к оркам растет с каждым днем. Даже тем, кому удается вырваться из осады, не всегда удается выжить.

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Умерла мама Андрея Беднякова

4 апреля ведущий сообщил, что его семье, которая с начала полномасштабной войны находилась в Мариуполе, удалось уехать из адского города. За время войны Андрей разговаривал с сестрой два раза по одной минуте. Когда родственники позвонили по телефону и сказали, что им удалось уехать, Бедняков обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме.

"Она уже давно в коме. Я не говорила тебе, чтобы не расстраивать. Когда появилась возможность, мы уехали. Я не хотела хоронить маму у подъезда, как это делают другие люди",

– сказала сестра Беднякова.

Мама Андрея болела, но если бы не русские орки, то еще бы жила. Здоровье женщины ухудшалось после каждого взрыва. Бедняков отмечает, что "русский мир" – хуже самой страшной болезни.

Страшно, что я даже не смогу проститься с мамой. Я ведь доехал бы только до ближайшего блок-поста. Уверен, что рано или поздно приеду, чтобы проститься с ней. Когда на той территории снова будет развеваться украинский флаг,

– эмоционально выразился Бедняков.

Путин и его армия забирает у украинцев роднее всего. Бедняков призывает срочно освободить Мариуполь. Мы уже увидели Бучу после русского нашествия, где на улицах городов обнаружили сотни тел невинных мирных жителей. Страшно представить, что мы можем увидеть после освобождения Мариуполя. Необходимо сделать все возможное, чтобы поскорее спасти людей.



Умерла мама Андрея Беднякова / Фото из инстаграмма ведущего