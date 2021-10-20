После эмиграции в Нью-Йорк 41-летний Максим Чмерковский прилетал в Украину для участия в 1 сезоне шоу "Холостяк", однако он гостил только в Киеве, ему не приходилось бывать в родной Одессе. В перерыве между прямыми эфирами "Танцев со звездами" хореограф на несколько дней вырвался в город на берегу Черного моря.

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Экскурсию ему провел знаменитый одессит Даниэль Салем – ресторатор и телеведущий.

"Огромное спасибо Даниэлю. Было очень приятно, как гостеприимно ты меня встретил, уделил мне сколько времени, сколько внимания. За мной все то же самое, только в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, когда ты там будешь", – поблагодарил Максим Чмерковский.

За несколько дней в Одессе он прогулялся по всем достопримечательностям, увидел двор, в котором рос, коммунальную квартиру и школу.



Максим Чмерковский в родном дворе в Одессе / Скриншот с видео

Более того, украинско-американская звезда успел встретиться с одноклассниками. По словам судьи "Танцев со звездами", ему очень не хватало таких теплых разговоров.

Я повидался с одноклассниками. Теперь у меня появился круг общения, которого не существовало почти 30 лет. Я перезнакомился с людьми, с которыми вырос. Мне этого очень не хватало. Мне не с кем было посидеть и вспомнить, как было, когда нам было по 5, 7, 10 лет,

– признался Максим Чмерковский.

"Одесса, огромное спасибо. Я тебя очень люблю, я по тебе очень скучал. Я рад, что наши отношения восстановились", – заявил танцор.

Добавим, ранее Максим Чмерковский рассказывал, что согласился быть судьей "Танцев", потому что 8 лет пытался вернуться на Родину.