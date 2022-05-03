Макс Барских опроверг фейки россиян, что он уехал в США

Исполнитель Макс Барских совсем скоро отправится на событие, которое пройдет в рамках премии Billboard Music Awards. Однако российские СМИ нашли повод, чтобы найти в этом выезде предательство.

Ранее стало известно, что Барских примет участие в конференции MusicCon в рамках Billboard Music Awards 2022, которая состоится 13-14 мая. После этого певец останется в Лос-Анджелесе на музыкальную премию.

К слову Макс Барских расскажет о войне в Украине перед премией Billboard Music Awards

Сейчас Макс находится в Киеве и записал видео, где попросил россиян не распространять неправду.

В России стали распространять информацию о том, что я якобы нахожусь в Америке. Это очень интересно читать, находясь в Киеве. Но я понимаю, почему так происходит. Увидели статью Billboard, извратили информацию, начали распространение лживых новостей. А поскольку, к сожалению, большая часть этой страны испытывает проблемы с умственными процессами, все с удовольствием подхватили эти лживые новости и продолжили их распространение,

– сказал Барских.

Он добавил, что действительно поедет в США, чтобы американцы узнали больше о благотворительных фондах, где можно помогать украинцам. А также на один день остановится в Польше и даст благотворительный концерт, средства которого направит для Вооруженных Сил Украины.

"Пытайтесь помогать всем, кто защищает сейчас нашу страну, а также каждому украинцу, которому нужна помощь. Слава Украине" – написал в сообщении под видео певец. В комментариях поклонники отметили его мелодичный и красивый украинский язык, на который недавно перешел исполнитель.

Пока артист ждет официального разрешения на временный выезд из Украины, поскольку мужчины на время военного положения не могут пересекать украинскую границу. На западе он исполнит свою военную "колыбельную" "Будет весна" и расскажет о войне в Украине, вызванной российскими захватчиками.