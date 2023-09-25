Майли Сайрус впервые за 10 лет кардинально сменила имидж: как выглядит артистка

Американская звезда Майли Сайрус уже около 10 лет не меняла цвет волос. Но теперь поразила поклонников кардинальными изменениями облика.

Американская певица Майли Сайрус специально перекрасилась в блонд много лет назад, чтобы не ассоциироваться с Ханной Монтаной. Впервые за долгое время она перестала быть блондинкой и кардинально сменила имидж.

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Майли Сайрус сменила имидж

Исполнительница опубликовала новые фото, где предстала в обновленном образе. Она позировала перед камерой в черных одеждах и с ярко-красной сумкой.

Теперь Майли Сайрус стала брюнеткой – у нее темно-коричневый цвет волос. Фаны засыпают ее комплиментами в комментариях.



Майли Сайрус / Фото из инстаграма Майли Сайрус



Майли Сайрус / Фото из инстаграма Майли Сайрус

"Наконец-то стала брюнеткой, ура";

"Имеешь совершенно потрясающий вид";

"Роскошно", – пишут фаны.

Майли Сайрус – одна из самых популярных артистов в мире

В марте Книга рекордов Гиннеса назвала канадского певца The Weeknd самым популярным артистом на планете. Его песни прослушивают ежемесячно более 111 миллионов человек.

Уже на втором месте после этого идет Майли Сайрус, поэтому ее можно назвать популярнейшей артисткой на планете. Ее треки прослушивают около 80 миллионов человек.