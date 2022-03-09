"Музыка мира и жизни": на Майдане пройдет концерт в поддержку призыва закрыть небо

В Киеве 9 марта пройдет художественная акция "Вільне небо/Free Sky". Kyiv Classic Orchestra проведет концерт в поддержку призыва Зеленского и украинцев закрыть небо.

Музыканты решили поддержать президента Владимира Зеленского, политиков и украинский народ в призыве закрыть небо. 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, состоится акция "Свободное небо/Free Sky".

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Концерт в поддержку призыва закрытия неба

В Киеве, на Майдане Незалежности, выступит украинский симфонический оркестр Kyiv Classic Orchestra под руководством дирижера и артиста ЮНЕСКО во имя мира Германа Макаренко.

Мы хотим, чтобы музыка мира, музыка жизни в нашем исполнении дошла до сердца каждого жителя свободного мира и лидеров этих стран и помогла им найти решение, которое сделало бы безопасным украинское небо, под которым мы будем выступать,

– подчеркнул Герман Макаренко.

Оставшиеся в столице музыканты оркестра исполнят гимн Украины и гимн Европы при поддержке Национальной музыкальной академии. Также на Майдане будет звучать:

фрагмент балета "Лилея" Константина Данькевича по балладе Тараса Шевченко;

"Козачок" из первой оперы на украинском языке "Запорожець за Дунаєм" Семена Гулака-Артемовского;

украинская народная песня "Ночь какая лунная";

фрагмент увертюры к опере "Тарас Бульба" Николая Лысенко.

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