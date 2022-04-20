Будущего у них нет, – Юрий Горбунов о российских звездах и русофобии

Украинский телеведущий Юрий Горбунов высказался о русофобии и русских звездах. Он поделился, что каждый россиянин виновен в войне против Украины.

Телеведущий и шоумен Юрий Горбунов поделился мыслями о российских звездах, а также русофобии, с которой якобы сталкиваются россияне во всем мире.

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"Хорошо любить родину издалека"

Юрий Горбунов посоветовал тем, кто столкнулся с русофобией в мире, возвращаться домой.

Отлично любить родину издалека. И смотреть на все со стороны. И это только начало, которое стыдно показывать российский паспорт. Их нигде не должны обслуживать. Это люди – изгои. И пусть это будет только начало их изгойства во всем мире,

– сказал ведущий.

"Они должны понести какое-то наказание за все происходящее. И нет ни одного россиянина за границей, который был бы в этом не виноват. Равнодушие и молчание россиян привели к этой великой трагедии", – добавил он.

Юрий Горбунов о российских звездах

Шоумен вспомнил Ивана Урганта, выступившего против войны и уехавшего в Израиль. Но, по мнению Горбунова, это не умаляет его вины и вины других россиян.

"С Иваном Ургантом я знаком, у нас были общие проекты. Он сказал свое мнение, его программа закрылась, он уехал, словно в Израиль. На телевидении его нет. Это смело. Это люди, у которых есть образование, которые что-то при жизни прочитали, которые мыслят трезво. Но это не значит, что нет их вины в происходящем. Благодаря им Путин управляет страной. Это их молчание, страх и их боязнь. В Украине все не так: не нравилось – один Майдан, потом второй", – заметил Юрий Горбунов.

Молчание, как показывает опыт наших страшных соседей, это даже хуже, чем делать что-нибудь плохое. Ничего не делать – рождает страшные вещи. Будущего у них нет ни там, ни здесь. Их можно только пожалеть,

– подчеркнул он.