Магия праздников: группа "Холодне сонце" восхитила премьерой "Коли вдома усі на Різдво"

Группа "Холодне сонце" на днях презентовала клип и песню "Коли вдома усі на Різдво" в духе праздников. Это проявление нового стиля в творчестве коллектива.

10 декабря рок-группа "Холодне сонце" презентовала новый клип "Коли вдома усі на Різдво". Новый релиз группы создан в духе рождественского уюта и атмосферы зимних праздников, которые уже приближаются.

К слову Рэп с фольклорными мотивами, – солист KALUSH о своей новой группе

Группа "Холодне сонце" выпустила новый клип

Клип "Коли вдома усі на Різдво" с магией праздников рассказывает о дороге домой. Все потому, что лидер группы и сам жил далеко от дома на время написания песни. Василий Гоцко заметил, что этой идеи они придерживались сразу.

Мы сразу придерживались идеи, что это должен быть рассказ о дороге домой. Из-за того, что предыдущие годы зима была довольно скупой на снег, съемки приходилось неоднократно переносить. Работой над клипом занималось агентство FM Production и режиссер Максим Гапонюк. География съемок – вся Украина и Киев,

– рассказал певец.

Больше всего в клипе показывают Тернопольщину: Тернопольский драмтеатр, Теребовля. В клипе "Холодного солнца" снялись жена и дочь Василия Гоцко.

"Во время работы был мороз, недоспанные ночи, оборудование выходило из строя, однако, мы знали, что результат того стоит. Бесконечно благодарен всей команде за слаженную профессиональную работу, работать с которой было одно удовольствие!" – поделился музыкант.

О новом стиле в карьере

Атмосферный клип и песня "Коли вдома усі на Різдво" – новый шаг в карьере группы. Фронтмен коллектива Василий Гоцко прокомментировал такие кардинальные изменения в творчестве.

Все просто: ночь переходит в день. Мы закончили нашу "ночную" трилогию треком "05: 57" с альбома "Чорне вино". Это время рассвета. Время, когда ночь переходит в утро. Жизнь течет, и все идет своим естественным путем: в нашем творчестве наступил "день". "Холодне сонце" взошло,

– поделился певец.

"Холодне сонце" – "Коли вдома усі на Різдво": смотрите онлайн

Текст песни "Холодне Сонце" – "Коли вдома усі на Різдво"

Там, де раз колись промовив перше слово,

Де в той час побачив вперше білий сніг.

Крізь роки звучить там мами колискова;

Мчу туди, зробити крок де перший зміг!

Крізь замети приїду до Вас,

Залишу все своє ремество,

Бо для мене найкращий той час,

Коли вдома усі на Різдво!

Навкруги панує тиха ніч зимова,

Мчить авто одною з тисячі доріг.

Довгою хоч є ця нелегка дорога,

Мрію знов скоріше обійняти всіх!

Крізь замети приїду до Вас,

Залишу все своє ремество,

Бо для мене найкращий той час,

Коли вдома усі на Різдво!

Усе найкраще й рідне

Я несу в серці своїм.

Крізь заметіль видніє

Рідний дім!

Крізь замети приїду до Вас,

Залишу все своє ремество,

Бо для мене найкращий той час,

Коли вдома усі на Різдво!