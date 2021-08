Мадонне – 63: самые громкие и смелые выходки королевы скандала

Популярная американская певица Мадонна 16 августа празднует день рождения. Артистке исполнилось 63 года. За свою карьеру звезда не раз удивляла фанов скандальными выходками. Какие громкие случаи сделали Мадонну той, кем она является сейчас, – читайте в материале.

Мадонна и протест стали неразделимыми понятиями еще в детстве звезды. Она надевала цветные чулки, которые было запрещено носить, а на конкурсах талантов танцевала в бикини. Вся карьера знаменитой исполнительницы свидетельствует о протестном духе Мадонны.

Самые громкие скандалы с участием Мадонны

Первая премия MTV Video Music Awards

Церемония MTV VMA, которая прошла в 1984 году, стала одной из тех, которые помнят до сих пор. Мадонна на мероприятии была хедлайнером, а ее выступление удивило всех. На сцене она заявила, что будет петь неизвестную для всех песню Like A Virgin.

Затем артистка попросила выпустить бенгальского тигра, в чем ей отказали. Впоследствии она попросила десятиметровый свадебный торт. Он был символом девственности в то время, как сама Мадонна выступала в белоснежном платье невесты. В конце номера она легла на сцену, а подол наряда задерся. Все увидели белье и подвязки звезды, чем были возмущены.

Поцелуй с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой

Эротика не раз фигурировала в выступлениях Мадонны. В 1990 году она представила песню Like A Virgin в туре Blond Ambition Tour в Торонто. Все это время исполнительница имитировала мастурбацию.

Многим фанатам Мадонны хорошо запомнилась церемония вручения наград MTV Video Music Awards, которая состоялась в 2003 году. Тогда певицы на сцене исполняли песню Like a Virgin. В один момент Мадонна поцеловала в губы Бритни Спирс, а затем и Кристину Агилеру.

Классный момент, приятная девушка, все было круто. Но больше я не хочу. Я не повторяю саму себя,

– прокомментировала выходку артистка.

Поцелуй Мадонны с Бритни Спирс и Агилерой: смотрите видео онлайн



Выступление на кресте

В 2006 году Мадонна гастролировала с туром The Confessions. В его рамках знаменитость исполняла песню Live To Tell подвешенной на кресте, чем оскорбила религиозные сообщества. На голове у Мадонны был лавровый венок.

Перформанс звезды сопровождался видеорядом. Там говорилось о том, что 12 миллионов детей болеют СПИДом, а 20 миллионов могут остаться без родителей. Певица призвала пожертвовать средства африканским детям, используя цитаты из Библии. Впоследствии Мадонна объяснила, что Иисус Христос – пример жертвенности. Своим выступлением она хотела призвать людей помогать другим.



Мадонна на кресте / Фото Getty Images

Гитлер и Мадонна

У знаменитости был концерт в Тель-Авиве в 2012 году. Опять же, исполнение одной из песен сопровождалась видеорядом. В ролике Мадонна показала лидера политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен со свастикой на лбу. Впоследствии там появилось лицо Адольфа Гитлера.

Видео сильно возмутило зрителей и власть Израиля. Его попросили убрать с экрана. Скандальная выходка артистки чуть не закончилась для нее судом.

Выступление Мадонны в Тель-Авиве: смотрите видео онлайн



Гордость или тщеславие?

Мадонна довольно долго ведет страницу в инстаграме. Ее блог очень активен и часто бурно обсуждается пользователями. Многие фотографии звезды критикуют.

В 2015 году певица выложила фотоколлажи с общественниками – Мартином Лютером Кингом, Нельсоном Манделой. Затем она опубликовала похожее свое фото. Все снимки были обработаны таким образом, что казалось, что Мадонна ставит себя в ряд с "великими". Из-за этого она столкнулась с волной возмущения. Потом артистка извинилась – это она делает крайне редко.

Через несколько лет звезда обнародовала кадр с Бейонсе и ее мужем Jay-Z. Мадонна отредактировала фото, где пара смотрит на полотна в Лувре. Вместо картин она поставила обложки своих альбомов. "Учатся", – написала королева скандала под фото.



Бейонсе и Jay-Z якобы созерцают обложки альбомов Мадонны / Фото из инстаграма Мадонны