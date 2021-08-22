Мадонна позировала в эпатажной фотосессии в церкви: фото с отдыха в Италии

Американская исполнительница Мадонна осталась в Италии после того, как отпраздновала там день рождения. В одном из районов артистка устроила фотосессию в церкви.

Известная американская певица Мадонна активно публикует фото с отдыха в Италии. Звезда решила остаться в стране на время после того, как отпраздновала там 63-летие.

К слову Частный самолет и застолье в Италии: Мадонна показала, как отметила день рождения

Знаменитость путешествует по Италии вместе с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и 6 детьми: Рокко и Лурдес, а также Стеллой, Эстер, Мерси, Джеймсом и Дэвидом.

Судя по инстаграму Мадонны, ее отдых с близкими по-настоящему удался. Она ездила по городам Италии на ретромашинах, гуляла по старым улочкам и посещала рестораны с особой пищей.

Фотосессия Мадонны

Исполнительница посетила Апулию – регион в Италии. Там она посетила церковь, где решила устроить фотосессию в "любимом" религиозном стиле.

Мадонна позировала перед камерой в темно-синем платье с принтом и откровенным декольте. На плечи она накинула черную полупрозрачную шаль. Образ знаменитости дополняли массивные кольца, многочисленные браслеты и цепочка на шее с крестом. В руках она держала молитвенник и четки.

Певица распустила волосы и уложила их легкими локонами. На лице она сделала макияж. Мадонна подчеркнула глаза темными тенями и стрелками, а губы накрасила глянцевой помадой винного цвета.



Мадонна / Фото с инстаграма звезды



Мадонна / Фото с инстаграма звезды



Мадонна / Фото с инстаграма звезды



Мадонна / Фото с инстаграма звезды