В Лондоне продают легендарную картину Бенкси: все деньги уйдут в киевский "Охматдет"

На благотворительном аукционе в Лондоне, Великобритания, анонимно выставили на продажу уникальную антивоенную картину Бенкси – Вanksy's CND Soldiers, unsigned. Тихий аукцион продлится до 27 марта, все средства будут направлены в поддержку детской больницы НДСЛ Охматдет.

Торги за картину Бэнкси начинаются от 20 тысяч фунтов стерлингов (более 770 тысяч гривен). Так британская общественность хочет помочь детской больнице "Охматдет" в Киеве, где сейчас в сложных военных условиях лечат раненых детей, пострадавших в результате российской агрессии.

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Несмотря на активные обстрелы и авиаудары российской федерации, специалисты "Охматдета" продолжают оставаться в Киеве для защиты и лечения детей и раненых, доставляемых в больницу,

– отмечают организаторы акции.

Министерство здравоохранения Украины выражает искреннюю благодарность всем присоединяющимся благотворителям, которые хотят приобщится к сохранению жизни и здоровья украинцев во время войны.

Значение антивоенной картины Бенкси



Картина Бенкси CND Soldiers / Фото с официального сайта Бенкси

Картина была создана анонимным художником Бенкси в 2005 году. Она впервые появилась у здания парламента в Лондоне во время антивоенного протеста под руководством Брайана Хоу, английского борца за мир. Тогда стало известно об участии Великобритании в войне в Ираке в 2003 году и тот факт, что миллионы людей, включая солдат, протестовали против вторжения, как сообщается, было проигнорировано.

На картине CND Soldiers два солдата сидят с оружием у стены, пока один из них дорисовывает на стене знак мира. Он появился еще в 1957 году в Британской кампании ядерного разоружения (CND) и теперь известен как международный символ мира в мире. Художник сатирически пытался подчеркнуть сопоставление вооруженных солдат со знаком мира, не желающих войны, а желающих мира.