Любимые пони и корги Елизаветы II простились с хозяйкой: милые фото

Сегодня с королевой прощались не только ее родные, но и любимцы. Так на территорию Виндзора вывели ее любимую пони Эмму и две корги.

После службы в Вестминстерском аббатстве гроб Елизаветы II в катафалке путешествовал в Виндзорский замок. В это время с королевой прощались не только подданные, но и ее любимцы.

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Животные королевы простились с хозяйкой

Когда гроб Ее Величества прибывал в Виндзор, во дворе были ее четырехлапые друзья и любимая пони. Елизавета II очень любила черную лошадку Эмму и часто каталась на ней, поэтому ее привели на прощание с хозяйкой. Пони одиноко смотрела на кортеж королевы.



Эмма попрощалась с хозяйкой / AP

Процесс переноса гроба королевы в часовню Святого Георга наблюдали и корги Муик и Сэнди. Кадры с ними тронули и трогали сеть.

Корги прощались с хозяйкой / Sky News

Корги очень радовали Елизавету II во время пандемии. Королева владела около 30 собаками за время своего правления, но с некоторых пор перестала заводить новых животных. Она ведь волновалась, что четвероногие ее переживут.

Как рассказывали инсайдеры, корги имели собственную комнату во дворце. Там для них было обустроено специальное место для сна.

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