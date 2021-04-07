Ліза з "Холостяка-11" розповіла про свої ранкові ритуали
Учасниця 11 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Єлизавета Крутікова поділилася з підписниками ранковими ритуалами, які допомагають їй під час карантину залишатися натхненною та життєздатною.
Источник:інстаграм Лізи з "Холостяка-11"
Карантин для багатьох людей став справжнім випробуванням. Довелося змінювати звичний ритм життя та вже понад рік якомога більше часу проводити вдома, щоб вберегтися від інфікування. Єлизавета вирішила розповісти підписникам, як на карантині залишатися продуктивними та бадьорими.
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Ранкові ритуали Лізи з "Холостяка-11"
- Прокинутися на 40 раніше, ніж зазвичай.
- Почистити зуби та одразу зробити активну зарядку: 10 хвилин вправ на прес, сідниці тощо.
- Випити склянку води та зробити медитацію. Крутікова радить почати з 5 хвилин і обрати ту медитацію, яка до душі.
- Взяти блокнот та записати хоча б 7 вдячностей ("Я вдячна Всесвіту за те, що в мене є вірні друзі, за те, що я маю найкращу роботу у світі" тощо).
- Уявити, що ми хочемо бачити у своєму житті через декілька років. Хоча б декілька хвилин подумати про майбутню роботу, інтер'єр у квартирі, подорожі. Обов'язково уявляти себе з усмішкою на обличчі.
- 10 хвилин подивитися корисний подкаст, навчальне відео, прочитати цікаву літературу або ж вивчати англійську мову. Загалом, вчити та пізнавати щось нове протягом 10 хвилин.
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