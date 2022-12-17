На сцені Національного відбору Євробачення-2023 Василь Демчук виступив третім і вкотре здивував публіку ліричним виконанням пісні "Alive". Він виступив з гітарою наче класичний попвиконавець, який готовий розбивати серця мільйонів дівчат.

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Це одразу запримітили ведучі та судді відбору. Злата Огнєвіч, яка веде шоу разом з Катериною Павленко та Тимуром Мірошниченком, пожартувала, що "у неї склалось враження, що у Ліверпулі його приймуть за свого".

Ти знаєш, є щось в тобі таке, ніби натяк Еду Ширану, що скоро доведеться ділитися сценою,

– сміялась Злата із залом.

Проте DEMCHUK додав, що коли його порівнюють з Едом Шираном, то він зовсім не проти.

Коментувати виступ взялась Джамала, яка знається на конкурсі Євробачення та знайома з багатьма зірками звідти. Каже, що невідомо, як Європа у разі його перемоги на відборі в Україні сприйме схожого на багатьох виконавця, проте його виступ вона оцінює дуже гідно.

"Василь, ви співаєте просто фантастично. Тембр, ваша музикальність... Я вважаю, це настільки вдало та гармонійно з вами! Це пісня про кохання, пошук світла, для мене зараз це все перекликається з нами, українцями. Звичайно, поряд з етнокогортою є когорта лірико-романтичних пісень. І так, це схоже і на Еда Ширана, і на Тома Греннана, і так, це класні хлопці, співають з гітарами, але питання дійсно в тому, як це буде дійсно конкурувати на сцені Ліверпуля. Те що голос, музичність гармонійні з тим, що ви написали, – це все плюси. Але поки кажу, це було чудово", – сказала Джа.

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: DEMCHUK – Alive

Перед відбором ми поспілкувались з DEMCHUK про конкурс, тому заглядайте, що як він готувався та що думав про свій майбутній виступ.