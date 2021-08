Лирические и зажигательные: песни Деми Ловато, которые принесли ей популярность

Американская актриса и певица Деми Ловато празднует день рождения. В пятницу, 20 августа, ей исполняется 29 лет. В особый для исполнительницы день редакция Showbiz 24 подготовила подборку песен, которыми она покорила мир.

Деми Ловато (настоящее имя – Деметрия Девонн Ловато) сделала значительный вклад в развитие современной музыки. В своих песнях она всегда откровенна со слушателями, проживает каждую ноту и умеет передать чувства через композиции. Артистка в творчестве бывает разной, однако всегда искренней.

История Деми Ловато: коротко

Будущая звезда родилась 20 августа 1992 года в США.

Впервые она появилась на экранах телевизоров в сериале "Барни и друзья". Именно эта лента стала началом ее карьеры в кино.

Популярность Деми Ловато принесла роль Митчи Торреса в двух частях фильма "Camp Rock: Музыкальные каникулы".

Впоследствии девушка получила главную роль в сериале "Дайте Санни шанс".

Успех Ловато получила не только в киноиндустрии, но и в музыке. В 2008 году она представила первый альбом Do not Forget, который записала в течение 10 дней.

Эта пластинка заняла второе место в списке Billboard 200. В первую неделю продали 89 тысяч копий альбома. Впоследствии продали еще примерно 473 тысячи.

Второй альбом знаменитости имел еще больший успех, ведь занял первое место в Billboard 200. За первую неделю после премьеры продали 108 тысяч пластинок.

Лучшие песни Деми Ловато

Деми Ловато – Dancing With The Devil: смотрите видео онлайн

Деми Ловато – Tell Me You Love Me: смотрите видео онлайн

Деми Ловато – Confident: смотрите видео онлайн

Деми Ловато – Heart Attack: смотрите видео онлайн

Деми Ловато – Give Your Heart a Break: смотрите видео онлайн

Деми Ловато – Made in the USA: смотрите видео онлайн

Деми Ловато – Stone Cold: смотрите видео онлайн

Деми Ловато – Neon Lights: смотрите видео онлайн

Деми Ловато – I Love Me: смотрите видео онлайн