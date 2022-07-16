Лина Костенко о том, что предчувствовала нападение россии: "Мне бомбы в 4 утра привычны"

Украинская поэтесса и писательница Лина Костенко в первом интервью за долгое время призналась, что предчувствовала войну. Она рассказала, что знакома с утренними бомбами, потому что пережила Вторую мировую.

Недавно украинская писательница Лина Костенко получила высшую награду Франции. После торжеств она рассказала свои мысли о войне.

Важно Лину Костенко наградили высшей наградой Франции – Орденом Почетного легиона

Лина Костенко предчувствовала войну

Поэтесса поделилась, что, по ее мнению, украинский народ еще не вылечился. Впрочем, это предстоит решать после победы.

Украинская нация очень разная: у украинской нации есть украинцы, а есть еще малоросы. Нам нужно, чтобы закончилась война победой Украины, тогда разберемся со всем. И от всех болезней все будут вылечены. Потому что люди сейчас поумнели. россия – это империя древняя. Это народ несвободный, народ инерционный,

– рассказала Лина Костенко.

"Не спрашивайте меня об этом, я очень хорошо знаю, что такое русские, я не хочу ничего плохого говорить о россиянах, и я никогда не испытывала никакого плохого чувства к ни одному народу, а сейчас россиян я терпеть не могу. Я все 30 лет независимости знала, что россия на нас нападет. Я это знала", – подчеркнула поэтесса.

Лина Костенко добавила, что во время войны Украина вроде бы пришла в сознание. "Я ведь говорила вам, что французы говорили об украинцах: победа или смерть".

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Писательница призналась, что работает над новыми произведениями – стихами и прозой, где осмысливала события в Украине. Практически все время полномасштабной войны она писала.

"Я принадлежу к поколению, которое пережило Вторую Мировую войну, и мне бомбы в 4 утра привычны. Я снова услышала те же бомбы, но не испугалась. Я ни разу не пошла в укрытие. Первый месяц я не писала, а потом взяла себя в руки и начала писать", – поделилась Лина Костенко.