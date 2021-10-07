Лилия Ребрик позировала в теплом голубом свитере: фото осеннего образа

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик похвасталась новым образом. Она предстала перед камерой в теплом свитере яркого голубого цвета.

С наступлением холодов ведущая начала публиковать фото, на которых показывает актуальные осенние образы. Ежедневно она вдохновляет поклонниц на красивые аутфиты в эфире утренней программы.

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Осенний look Лилии Ребрик

Поскольку погода была солнечная, то Лилия позировала на камеру на улице. Для съемки она выбрала светлые джинсы и яркий свитер голубого цвета с высокой горловиной. Звезда показала, как можно добавить красок в осенний гардероб.

Белокурые волосы ведущая уложила в локоны. На ее лице был макияж с коричневыми тенями и черными стрелками на веках и матовой помадой на губах.



Лилия Ребрик в голубом свитере / Фото из инстаграма ведущей



Лилия Ребрик в голубом свитере / Фото из инстаграма ведущей



Лилия Ребрик в голубом свитере / Фото из инстаграма ведущей



Лилия Ребрик в голубом свитере / Фото из инстаграма ведущей



Лилия Ребрик в голубом свитере / Фото из инстаграма ведущей