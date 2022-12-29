Звуки генераторов и полутьма: Лилия Ребрик призналась в любви предновогодней Одессе

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик побывала в Одессе. Она показала, как город готовится к Новому году и рассказала о впечатлениях.

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик для съемок приехала в несокрушимую Одессу. Она поделилась кадрами из готовящегося к Новому году города.

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Лилия Ребрик в предновогодней Одессе

Артистка поделилась, что в восторге от города в любое время года, потому что любит и море, и большие улицы и маленькие улочки, туристов, вкусную кухню и гостеприимных одесситов.

Предновогодняя Одесса! Раньше в это время сюда съезжались десятки тысяч туристов: ну кто же не хочет встретить новый год у моря? Одесса сияла, звучала музыкой и гомоном людей из всех уголков Украины и мира. Теперь повсюду звуки генераторов, полутьма, туристов меньше,

– рассказала Лилия Ребрик.

"Город – лакомый кусочек для врага, да, лакомый, но слишком неуязвимый, неотступный, крепкий! И здесь всегда бурлит жизнь! А все, кто положил на него глаз, – идите за кораблем! Признаюсь тебе в любви, Одесса!".



Лилия Ребрик в Одессе / Фото из инстаграма актрисы

Для визита в Одессу Лилия Ребрик предстала в стильном образе. Она надела белый теплый свитер, светло-синюю юбку меди и цветное пальто электрик. Изюминками аутфита артистки стали серые сапоги с широкой голенищем-гармошкой и золотистая подвеска.

, недавно Лилия Ребрик также посещала Чернигов . Приехав в город, она почувствовала особую атмосферу борьбы и сопротивления, ведь Чернигов одним из первых вступил в борьбу с российской армией.

Следует напомнить, что вечером 28 декабря в Одессе начали сносить памятник русской императрице Екатерине II. Месяц назад демонтаж памятника поддержал одесский исполком, а вчера и сегодня появляются первые фото сноса.