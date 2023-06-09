Солист Måneskin разошелся с девушкой после 6 лет вместе: его подловили за поцелуями с другой
Источник:Дамиано Давид
Солист известной итальянской группы Måneskin разошелся с девушкой, их отношения продолжались около 6 лет. Дамиано Давид признался об этом только тогда, когда его увидели за поцелуями с другой.
Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид на днях попал на быстро распространившееся в сети видео. В ролике видно, что артист целуется в клубе с блондинкой.
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Дамиано Давид разошелся с девушкой
Видео вызвало скандал – ведь фанам группы Måneskin было известно, что уже много лет Дамиано находится в отношениях с Джорджией Солери. Артист ответил на обвинения в изменах в инстаграм-сториз.
Мне очень жаль, что это видео получилось, это не так, как я хотел справиться с ситуацией. Это была моя ошибка. Мы с Джорджией решили разойтись несколько дней назад, так что никаких измен не было,
– заверил музыкант.
Дамиано Давид добавил, что надеется, что видео с ним в баре никак не отразится на имидже его бывшей девушки. Он попросил поклонников с уважением отнестись к чувствительному моменту.
Дамиано Давид о разрыве / Фото с инстаграм-сториз
Что известно об отношениях Дамиано Давида и Джорджии Солери
Вокалист Måneskin и Джорджия Солери находились в отношениях около шести лет. Джорджия – работает моделью и снимается в рекламных роликах, пишет стихи и является феминисткой.
Пара скрывала личную жизнь от социальных сетей и публики, но их часто фотографировали вместе на общих прогулках. В июне 2021 года, через месяц после Евровидения, Дамиано Давид подтвердил слухи об отношениях с девушкой. С тех пор на их страницах появлялось больше личных снимков вместе.
Дамиано Давид и Джорджия Соллери / Фото из инстаграма артиста