Відомий гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ майже місяць гастролював містами України. Концерт в Енергодарі артистам довелося скасувати через погане самопочуття лідера колективу Сергія Танчинця. У п'ятницю, 12 березня, в нього підтвердили коронавірус.

У середині лютого популярний гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ відправився у тур Україною з новою концертною програмою "Краще". До червня музиканти планували відвідати понад 18 міст, однак вже в четвер, 11 березня, скасували концерт в Енергодарі. Річ у тому, що фронтмен мав підвищену температуру, озноб та сильний головний біль, тому вирішив не наражати публіку на небезпеку й дочекатися результату ПЛР-тесту. Він виявився позитивним.

Важливо Фронтмен гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ скасував концерт через стан здоров'я

Сергій Танчинець заразився коронавірусом

Попри те, що експрес-тест на COVID-19 показав негативний результат, ПЛР-тест підтвердив побоювання співака. Через хворобу лідера гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ поставив концертний тур на паузу та переніс всі найближчі концерти, а виконавець відправився на лікарняний.

У Сергія Танчинця діагностували COVID-19. Ми змушені перенести попередньо найближчі концерти. Наша зустріч обов'язково відбудеться, як тільки Сергій одужає. Чекаємо нашої зустрічі, бережіть себе,

– йдеться в повідомленні.

Так, музиканти сподіваються відновити гастролі одразу після одужання Сергія Танчинця, однак нові дати наразі не оголошують. Відомо лише те, що виступ колективу в Енергодарі відбудеться аж 12 травня, а в Сєвєродонецьку, Броварах, Чернігові і Черкасах – у квітні.