Валерий Харчишин из "Другої Ріки" озвучил детскую сказку: автор рассказал об особенностях книги

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин озвучил книгу "Нокс. Крізь свідомість". Теперь его можно читать, слушать и даже наблюдать в виртуальной реальности.

1 июня автор книги "Нокс. Крізь свідомість" Антон Хуснутдинов по случаю Дня защиты детей анонсировал обновление, которое понравится поклонникам фантастических приключений. Обычное чтение превратится в увлекательное путешествие по виртуальному миру, рассказала пресс-служба 24 Каналу.

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Валерий Харчишин озвучил сказку

Автор книги "Нокс: Крізь свідомість" сообщил о сотрудничестве с лидером группы "Друга Ріка" Валерием Харчишиным. Он записал озвучку книги, которая очаровывает харизматичным голосом и придает еще больше живости таинственным событиям.

Когда мне предложили озвучить детскую книгу, при всей своей занятости, я, не задумываясь, согласился по нескольким причинам. Как отец, я только за то, чтобы увеличивать украиноязычный контент для молодых украинцев, который будет вытеснять русскоязычный. Так что присоединиться к проекту – это была еще одна возможность принять в этом непосредственное участие,

– поделился музыкант.

"Также мне понравился современный подход автора книги Антона Хуснутдинова, ведь это не просто детская аудиокнига, в ней присутствует технология дополненной реальности, то есть через приложение к книге можно посмотреть, как выглядит та или иная сцена в формате 3D-анимации. И стоит добавить, что сюжет истории увлекателен, поэтому уверен, что многим детям будет интересно".



Валерий Харчишин и Антон Хуснутдинов / Фото из инстаграма

Обновление в приложении дополненной реальности к книге предлагает невероятный опыт чтения. Дополненная реальность позволит детям взаимодействовать с персонажами и событиями прямо на страницах книги, делая их чтение гораздо более интересным.

Важно заметить, что обновленная версия книги с дополненной реальностью выпускается в рамках благотворительной акции. 25% от продаж каждой книги будет передано детям погибших бойцов 130 батальона ТрО в благотворительный фонд группы "Антитела". Целью этой инициативы является поддержка и облегчение условий жизни детей, чьи родители служат украинской армии, и предоставление им возможности наслаждаться литературой.