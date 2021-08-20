Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк нырнул в бассейн с фанатками: впечатляющие фото с концерта

В четверг, 19 августа, украинские рокеры группа "Бумбокс" дали сольный концерт в Киеве. Послушать их собрались сотни фанов. Мероприятие проходило в развлекательном центре с бассейном, поэтому напоследок Андрей Хлывнюк нырнул в воду. Его выходку поддержали фанатки.

Как сообщила пресс-служба, на большой сцене в столице "Бумбокс" исполнил песни, которые уже 10 лет берут за живое. Вместе с музыкантами множество поклонников ностальгировали, срывали голоса и наслаждались каждым хитом.

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"Выступление только начинается. Мы сегодня дома, не сбавляйте темп. Сегодня пришли друзья, которых я не видел годами", – заявлял Андрей Хлывнюк со сцены. Сольник и в самом деле показался чрезвычайно камерным и душевным.

Накануне концерта лидер "Бумбокса" советовал прихватить с собой баночку для слез. Однако фанам лучше было бы взять купальники.

Во время выполнения конечного трека "Бездна" Хлывнюк сошел со сцены, прошел мимо толпы сторонников и по рок-н-ролльном нырнул в бассейн.

За певцом прыгнули самые смелые фанатки, которые не упустили возможность пообниматься с кумиром.

Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк / Фото Таня Бондарюк

Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк / Фото Таня Бондарюк

Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк / Фото Таня Бондарюк