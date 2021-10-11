Lida Lee отреагировала на неожиданный вылет из "Танцев со звездами"

Отгремел 6 эфир популярного шоу "Танцы со звездами". Неожиданно для всех проект покинула пара Lida Lee и Алексея Базэлы. Звезда уже прокомментировала вылет и поблагодарила всех за "увлекательное путешествие".

В 6 выпуске "Танцев со звездами" певица и экс-подопечная Монатика Lida Lee вместе с партнером станцевала пасадобль. Но, как оказалось, это был последний танец для пары.

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Lida Lee отреагировала на вылет

Артистка призналась, что для нее проект "Танцы со звездами" стал увлекательным путешествием "длиной в маленькую жизнь". Она добавила, что в детстве даже не мечтала о том, что когда-то выйдет на паркет.

Когда-то, будучи маленькой девочкой, наблюдая за этим проектом по ту сторону экрана, я и подумать не могла, что однажды выйду на этот паркет... Вот правда... Это было для меня чем-то заоблачным и порой казалось, что это происходит вовсе не со мной…

– поделилась девушка.

Lida Lee подчеркнула, что каждый эфир пыталась удивлять, танцевать душой и сердцем, меняться и вместе с тем быть собой. В этом звезде помогал партнер.

"Этот проект подарил мне великого человека и друга, и на сегодня я точно могу сказать, что мне с тобой, Алексей Базэла, невероятно повезло! Ты – большой талант, поцелованный сверху, огромный трудяга, душа и малыш (так он иногда меня называл, когда я расстраивалась, что у меня что-то не получается)", – призналась певица.

Lida Lee в конце поблагодарила продюсеров, создателей, хореографов и всех, кто причастен к проекту.



Lida Lee и Алексей Базэла прощаются с "Танцами со звездами" / Фото из инстаграма звезды

Добавим, что зрителям проекта не понравился вылет Lida Lee. Ведь несмотря на то, что девушка получила положительные комментарии относительно последнего танца и высокие оценки, одинаково попала в номинацию. Поэтому в сети начали флешмоб "Верните Лиду на "Танцы"" и засыпают артистку комментариями с поддержкой.

Текст публикации Lida Lee:

Это было увлекательное, танцевальное путешествие длиною в маленькую жизнь под названием "Танцы со звездами".

Когда-то, будучи маленькой девочкой, наблюдая за этим проектом по ту сторону экрана, я и подумать не могла, что однажды выйду на этот паркет... Вот правда…

Это было для меня чем-то заоблачным и порой казалось, что это происходит вовсе не со мной... Поэтому мы наслаждались до последнего и решили немного полежать.

Этот проект стал для меня чем-то очень родным и особенным. Из эфира в эфир, от танца до танца мы пытались открываться, меняться, быть собой, экспериментировать, удивлять и танцевать душой и сердцем, так, как чувствуем…

Этот проект подарил мне великого человека и друга, и на сегодня я точно могу сказать, что мне с тобой, Алексей Базэла, невероятно повезло! Ты – большой талант, поцелованный сверху, огромный трудяга, душа и малыш (так он периодически меня называл, когда я расстраивалась, что у меня что-то не получается).

Счастлива пройти этот нелегкий, но невероятно интересный путь с тобой! Спасибо всем, кто до последнего поддерживал нашу пару!

Открыв сегодня утром соцсети, я просто плакала от увиденного... Такое количество приятных слов, поддержки, веры и такого желания видеть нас дальше – это ли не самая большая награда? Спасибо.

Спасибо огромной команде людей, которая работает над созданием этого проекта! Каждому! Владимир Завадюк – спасибо за веру и поддержку! Судьи, спасибо за ваши комментарии, которые от эфира до эфира мотивировали, заряжали и провоцировали на новые свершения.

И напоследок.

"И тот, кто сходит с дистанции – тот ничего не получает! Но это не о нас с вами!" Тина Кароль.

Ваша Ли.