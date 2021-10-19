Летиция соединила блузку и юбку-карандаш: фото нового look

Испанскую королеву Летицию называют самой стильной королевской персоной современности. Каждым новым выходом она доказывает это звание. Для официальной встречи в Мадриде Ее Величество выбрала черную блузу и юбку-карандаш.

Идеальная фигура Летиции позволяет ей появляться в нарядах, на которые отважится не каждая модница. Жена Филиппа VI смело подчеркивает хрупкую талию и стройные ножки.

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Новый look королевы Летиции

Испанская королева сделала ставку на вещи из коллекции немецкого бренда Hugo Boss. На ней черная блузка с нестандартными рукавами и юбка-карандаш нежно-голубого цвета. На стройном стане акцентировал широкий пояс с пряжкой в тон. Изюминкой королевского look стал разрез на юбке.

Под эффектный верх Летиция подобрала темно-синие туфли на высоких шпильках. С ними гармонично сочетался клатч с идентичным принтом. Волосы Ее Величество оставила распущенными, уложив ровно, и надела защитную маску, без которой уже больше года не появляется на людях.



Летиция в блузе и юбке-карандаш / Фото Getty Images