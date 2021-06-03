Леся Никитюк восхитила образом в трендовом костюме: фото

Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк обнародовала несколько кадров, на которых продемонстрировала стильный образ. Она позировала на камеру в костюме трендового зеленого цвета, который актуален в этом сезоне.

Леся Никитюк продолжает диктовать тренды украинским модницам. Она предстает перед камерами в красивых и актуальных аутфитах, показывает последние новинки в мире моды.

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Трендовый образ Леси Никитюк

Блогерша обнародовала несколько фотографий, на которых предстала перед камерой возле большого растения. Леся надела костюм трендового зеленого цвета. Наряд состоял из удлиненного пиджака на одну пуговицу и шорт. Под пиджак она надела белый топ.

Леся решила добавить образу особый шарм с помощью лаконичных бус и сережек. Короткие волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж, подчеркнув натуральную красоту.



Леся Никитюк в зеленом костюме / Фото с инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк в зеленом костюме / Фото с инстаграма Леси Никитюк

Поклонники отмечают, что звезде к лицу такой look и засыпают ее комплиментами в комментариях.