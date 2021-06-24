Леся Никитюк одна из самых красивых девушек украинского шоу-бизнеса. За ее страницей в инстаграме следят миллионы пользователей сети, которые с нетерпением ждут новых публикаций. Изрядно интересуют фотографии, где блогерша появляется в откровенном наряде.

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Новое фото Леси Никитюк в бикини

На днях звезда распространила невероятно красивый кадр. Никитюк сфотографировалась на фоне голубого неба и кустов роз. Телеведущая наслаждается каждым летним днем ​​и не упускает случая позагорать. На этот раз она принимала солнечные ванны в откровенном бикини малинового цвета, которое обнажило упругие ягодицы и подчеркнуло пышный бюст. Также наряд акцентировал на безупречном загаре народной любимицы.

Волосы Леся уложила ровно и довершила прическу розовыми шпильками. На лице сделала легкий макияж с блеском на губах. Телеведущая была похожа на куклу Барби, чем еще больше покорила публику.

В руке Никитюк держала стакан с холодным коктейлем, который пила в жаркий день.



Леся Никитюк в малиновом бикини / Фото из инстаграма Леси Никитюк

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