"Это не мицеллярка": Леся Никитюк рассказала, как над ней пошутил священник на Пасху

Телеведущая Леся Никитюк показала, как празднует Пасху. Утром она сходила в церковь, чтобы освятить паску. Однако даже там ведущую нашла комическая ситуация – над ней пошутил священник.

Отец посвятил кулич, а также поздравил его с праздником, хорошо облив священной водой. Раньше Наталья Денисенко тоже показывала, как с мужем-военным святила паску.

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Леся Никитюк в Instagram-Stories показала видео, как над ней пошутил священник во время Пасхальной службы.

По ее словам, священник, когда святил пасхи, пошутил над ведущей – сказал, что свячоная вода не смоет ее макияж, потому что это не мицеллярная вода. На видео видно, как сильно он облил ведущую.



Лесю Никитюк освятили во время Пасхальной службы / Фото с ее инстаграммы

Леся посмеялась над шуткой. Впоследствии звездная ведущая также поздравила украинцев с Пасхой.

Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел охранник оберегает вас от всех бед. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым новым рассветом. Миру вашему дому, победы нашей Украине,

– написала Никитюк.



Лесю Никитюк освятили во время Пасхальной службы / Фото с ее инстаграммы

К слову, ранее 3-х звезды поделились своими традициями Пасхи, а также рассказали для 24 Канала, складывающих в свою праздничную корзину. Среди них Ирина Билык, Виктория Варлей, Roxolana и другие.