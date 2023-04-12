Леся Никитюк показала русскую пыточную в Херсоне: страшное фото без окон и света

В марте Леся Никитюк приезжала в Херсон и снимала там свое тревел шоу "Ле Маршрутка". Выпуск наконец-то вышел в эфир. В нем ведущая показала русскую пыточную, где держали местных.

Если месяц назад Леся Никитюк рассказала, как оккупанты разворовали музей в Херсоне и вынесли даже чайники, то теперь поделилась куда более драматичной историей. Она сняла холодную пыточную, где россияне допрашивали херсонцев.

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Леся Никитюк показала фото пыточной в Херсоне

Херсон. Руськая пыточная. Такая же, как и их никудышная жизнь – без окон, без света, без тепла, без свежего воздуха. Сколько невинных людей оказались в этом ужасном месте. И только за то, что они хотели просто мирно и свободно жить. Они выдержали! Выдержит и Украина,

– подписала Леся Никитюк.

Леся Никитюк в пыточной в Херсоне / Фото из инстаграма ведущей

В комментариях фоловеры попросили ведущую не называть оккупантов "руськими", потому что "они не русины, они не из Киевской Руси, они из московии, из кацапетии, из России". Кроме того, многие юзеры поблагодарили за выпуск из Херсона, некоторые даже узнали родные улицы:

"Леся, вы боевая. Как вы все пропускаете через себя, я только взгляну на эти фото, и уже истерика начинается. Представляю, как было тем людям, что там жили. Каждый раз смотрю вашу программу со слезами на глазах";

"Леся, все время смотрю "Ле Маршрутку" с гордостью и любовью. С нетерпением ждала выпуск о родном Херсоне, но теперь не могу его смотреть без слез. Спасибо тебе за твою смелость";

"Леся! Я вам очень благодарна за новые выпуски "Ле Маршрутки". Все на одном дыхании, очень сильно. Столько боли. Спасибо вам и вашей команде, вы делаете очень сильный контент. Все будет Украина";

"Леся, огромное спасибо за эту серию из Херсона. Сегодня ровно год, как мы выехали из оккупации, очень символично, что именно в этот день вышел этот выпуск. Спасибо за возможность увидеть родные улочки".

Напомним, после деоккупации в Херсонской области нашли до 20 пыточных, где россияне издевались над людьми за проукраинскую позицию. Среди них были несовершеннолетние и даже дети.