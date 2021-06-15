Леся Никитюк показала стильный образ в аэропорту Львова: фото в топе и джинсовой рубашке

Успешная телеведущая и блогер Леся Никитюк прилетела во Львов. Звезда сфотографировалась в аэропорту и показала свой look of the day. Она предстала перед камерой в стильных брюках, топе и джинсовой рубашке.

Леся Никитюк часто путешествует. Она посетила большинство стран мира, а также побывала во многих городах Украины. На днях знаменитость прилетела во Львов. Вероятно, это ее рабочая поездка.

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Стильный образ Леси Никитюк

Телеведущая сделала памятное фото у входа во львовский аэропорт. Она предстала перед камерой в стильном спортивном образе, который подчеркнул соблазнительную фигуру.

Леся надела трендовые белые джоггеры с разрезом на одной ноге и черный топ. Живот Никитюк обнажила и похвасталась спортивными формами. Из верхней одежды звезда выбрала джинсовую рубашку oversize. Такой look народная любимица соединила со светлыми брендовыми кроссовками.

Короткие волосы знаменитость уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках. Довершила аутфит круглыми солнцезащитными очками и цепочками.

Люблю Львов! Красиво, вкусно, весело. И есть знаменитые плантации кофе,

– написала ведущая под фото.



Леся Никитюк в топе и джинсовой куртке / Фото из инстаграма Леси Никитюк

В комментариях подписчики отмечают, что Львов точно гостеприимно примет Лесю, и оставляют в ее адрес много теплых слов.