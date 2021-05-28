Леся Никитюк похвасталась стройными ножками в мини-платье: эротическое фото

Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк проводит время в солнечной Турции. Она показала откровенное фото в стильном мини-платье с декольте.
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк отдыхает от напряженного рабочего графика в отеле Турции. Заодно звезда делает фото в откровенных нарядах.
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Эротический образ Леси Никитюк
На днях звезда обнародовала серию жарких кадров в инстаграме. Она позировала перед камерой в белом мини-платье с розовым принтом и кружевным декольте, которое подчеркивало бюст и безупречную фигуру.
Наряд Леся Никитюк соединила с серебристыми босоножками и дополнила аутфит серьгами-кольцами. Она выровняла и распустила волосы, а на лице сделала легкий макияж, который удачно завершил образ.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Реакция сети
Пользователи сети в восторге от фигуры Леси Никитюк. Серия ее эротических фото набрала более 56 тысяч лайков и комментариев:
- "Леся, фигура огонь, молодец";
- "Красавица";
- "Очаровательная";
- "Леся, вы, как всегда, все затмили своей красотой";
- "Очень красиво";
- "Классная".