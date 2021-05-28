Леся Никитюк похвасталась стройными ножками в мини-платье: эротическое фото

Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк проводит время в солнечной Турции. Она показала откровенное фото в стильном мини-платье с декольте.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк отдыхает от напряженного рабочего графика в отеле Турции. Заодно звезда делает фото в откровенных нарядах.

Жарко Самые сексуальные фото девушки солиста Måneskin: горячая подборка

Эротический образ Леси Никитюк

На днях звезда обнародовала серию жарких кадров в инстаграме. Она позировала перед камерой в белом мини-платье с розовым принтом и кружевным декольте, которое подчеркивало бюст и безупречную фигуру.

Наряд Леся Никитюк соединила с серебристыми босоножками и дополнила аутфит серьгами-кольцами. Она выровняла и распустила волосы, а на лице сделала легкий макияж, который удачно завершил образ.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Реакция сети

Пользователи сети в восторге от фигуры Леси Никитюк. Серия ее эротических фото набрала более 56 тысяч лайков и комментариев: