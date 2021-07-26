Леся Никитюк очаровала летним образом в шортах с вышивкой: фото

Блогерша Леся Никитюк несколько дней отдыхала в солнечной Черногории. Она наслаждалась красотой гор и бескрайнего моря. Также девушка не упустила случая похвастаться стройной фигурой в откровенном наряде. Для водной прогулки выбрала шорты с вышивкой и топ.

Леся Никитюк не прекращает диктовать тренды украинским модницам. Она знает, как всегда и везде выглядеть эффектно, поэтому постоянно демонстрирует это.

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На отдыхе в Черногории телеведущая показала несколько летних образов. Одним из них похвасталась во время водной прогулки на яхте.

Соблазнительный образ Леси Никитюк

Леся предстала перед камерой в коротких белых шортах из легкой ткани. Особого шарма наряду добавляла вышивка в виде фиолетовых цветов. Изящную талию блогерши подчеркнул широкий пояс, который также был украшен вышивкой.

Такой низ звезда соединила с коротким белым топом, а на плечи накинула свитер лавандового цвета. Нежный летний look Леся довершила украшениями – цепочками, браслетами на руке и ноге и часами. Короткие волосы она уложила ровно, они красиво развевались на ветру. На лице Никитюк сделала легкий макияж в нюдових оттенках.



Леся Никитюк в Черногории / Фото с инстаграма Леси Никитюк

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