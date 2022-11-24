Звезда K-pop Лиса появилась в украинской мини-юбке за почти 20 тысяч гривен: видео со сцены

На днях южнокорейский герлз-бэнд Blackpink выступил на стадионе Banc of California в Лос-Анджелесе. Одна из участниц Лиса выбрала мини-юбку с кристаллами от украинского бренда FROLOV.

Наряды украинского бренда FROLOV есть в гардеробе многих мировых селебрити, и участница группы Blackpink не исключение. Она оценила мини-юбку из хрустальной коллекции киевского дизайнера Ивана Фролова.

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Звезда K-pop из Blackpink выступила в мини-юбке от FROLOV

25-летняя Леса появилась на стадионном концерте в "золотой" мини-юбке с кристаллами. Ее стоимость – 515 евро, это почти 20 тысяч гривен. Солистка Blackpink надела юбку поверх лакированного боди с откровенным вырезом на груди.

Ее смелый аутфит дополнили грубые черные ботинки на шнуровке. В таком дерзком look Лиса зажгла сцену Banc of California и порадовала креативного директора бренда Ивана Фролова.

Лиса из Blackpink в хрустальной юбке с бахромой FROLOV,

– похвастались в бренде.