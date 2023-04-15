Ксения Мишина засветилась в компании участника "Холостячки", с которым ей приписывали роман: фото

Ксения Мишина пришла на премьерный показ фильма "Люксембург, Люксембург". В кинотеатр "Оскар" пригласили и Евгения Ковтуненко – участника "Холостячки" с ее сезона. Они засветились вместе.

С победителем "Холостячки" Александром Эллертом Ксения Мишина разошлась и больше не общается. В то время как других участников проекта не избегает. Так, актриса сфотографировалась и мило побеседовала с юристом и ресторатором Евгением Ковтуненко, который сражался за ее сердце в 1 сезоне "Холостячки".

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Ксения Мишина засветилась с участником "Холостячки"

На красной дорожке кинопремьеры "Люксембург, Люксембург" Ксения Мишина появилась в стильном кэжуал-образе – джинсах скини с высокой талией, коротком черном топе, бомбере и сапогах цвета хаки. Она похвалила режиссера и обрадовалась встрече с Евгением Ковтуненко и участником "Холостячки" со Златой Огневич Максом Тарапатой: "Большое спасибо Антонио Лукичу за крутые смыслы, что несет эта работа. Мы посмеялись и неожиданно поплакали."

Юрист тоже запостил фото со светского мероприятия и назвал Мишину любимой актрисой.

Конечно, встретил свою любимую актрису Ксению Мишину. Красивая какая,

– прокомментировал Евгений Ковтуненко в сторис.

Ксения Мишина с Ковтуненко, Тарапатой и Неботовым / Фото из инстаграма

Напомним, еще во время выхода "Холостячки" в эфир ходили слухи, что у Ксении Мишиной роман с Евгением Ковтуненко. Все потому, что юрист приезжал за актрисой после прямого эфира шоу "Танцы со звездами", где она была судьей. Его видели за кулисами с цветами, а из павильона они уехали вместе. Однако Мишина тогда прокомментировала, что это отнюдь не "слив" победителя реалити-шоу.