Ксения Мишина соблазнительно выгнулась на яхте: жаркие фото из Крыма

Известная украинская актриса Ксения Мишина продолжает наслаждаться отдыхом в Крыму. На днях она опубликовала горячие фото в купальнике.

Главная героиня "Холостячки" и известная украинская актриса Ксения Мишина порадовала поклонников новыми соблазнительными фото. После празднования дня рождения звезда осталась в Крыму, поэтому наслаждается отдыхом.

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Жаркие снимки Ксении Мишиной

Новые фотографии знаменитость сделала на яхте. Она соблазнительно позировала перед объективом на фоне моря. Для фотосессии Ксения Мишина выбрала черно-белый клетчатый купальник, удачно подчеркивавший ее формы.

На одном из фото актриса предстала спиной к объективу, демонстрируя аппетитные ягодицы. На другом она хвасталась обольстительными изгибами.

Ксения Мишина дополнила сексуальный образ большими солнцезащитными очками. Волосы она распустила, однако для другого кадра собрала их в аккуратный пучок для удобства.



Ксения Мишина / Фото из инстаграма звезды



Ксения Мишина / Фото из инстаграма звезды

Напомним, свой день рождения Ксения Мишина отпраздновала в Балаклаве. Она устроила пышное застолье в ресторанном комплексе вместе с любимым Александром Эллертом, сыном Платоном и мамой.