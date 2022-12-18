С Евровидением покончено, – KRUTЬ прокомментировала свое поражение на конкурсе
Источник:инстаграмм Марины Круть
Украинская бандуристка Марина Круть (KRUTЬ) еще раньше обещала, что это ее второе и последнее участие в Нацотборе Евровидения. Несмотря на то, что судьи поставили ей максимальное количество баллов, украинцы предпочли группу TVORCHI.
17 декабря в Нацотборе Евровидения-2023 приняли участие 10 финалистов. Среди них была бандуристка Марина Круть (KRUTЬ), которая для своего любимого военного написала "Колыскову". Песня проняла всех присутствующих в зале выступления, а Тарас Тополь едва подобрал слова, чтобы поблагодарить девушку за такую композицию.
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Во время голосования, которое длилось час в приложении Действие, украинцы поставили свой выбор на группу TVORCHI, которая поедет представлять Украину в Великобритании. Что касается Марины, то зрители отдали ей второе место. Судьи же поставили ей самый высокий балл. Похожая история уже была в 2020 году, когда KRUTЬ заняла третье место, а первое – группа Go_A.
KRUTЬ больше не придет на Евровидение
Поэтому за несколько дней до Нацотбора-2023 она пообещала зрителям, что в случае поражения никогда больше не вернется обратно на конкурс. После результатов голосования она лишь подтвердила свои слова в инстаграм-сторис.
Я очень благодарна. С Евровидением в моей жизни покончено. Больше участвовать в отборах я не намерена. Украина выбрала свою песню, с которой будет представлять сама себя,
– подчеркнула певица.
"Не забываем донатить. У нас война. Она продолжается. У меня есть уникальная дорога, которая уже началась. У меня все уже хорошо", – добавила она.
KRUTЬ прокомментировала свое поражение на Нацотборе / Скриншот по инстаграм-сторис
Хотя украинцы не могут оставить свои комментарии под ее сторис, но ее засыпали комплиментами под сообщением о голосовании:
- "Невероятная песня и реально пофиг, понравится ли Европе, главное, что эта песня ассоциируется с каждой украинской женщиной и мамой, которая, несмотря на стресс, страх и боль, бережет своего ребенка, свою семью, является тылом и опорой";
- "Марина должна уехать от Украины. Это самое мощное сообщение, которое сейчас может прозвучать в мире";
- "Мне понравилось до слез. Но показалось, что вам было нехорошо и что-то произошло...";
- "Это было до муравьев… Трудно воздерживаться от слез";
- "До слез!!! Вы передали боль нас всех... Передали то, что в украинской душе. Поддерживаем вас всей семьей. Каждый готов "действовать" за номер 6, то есть за вас";
- "Вы забрали мое сердце и оно навсегда ваше, с этой песней".
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