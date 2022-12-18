С Евровидением покончено, – KRUTЬ прокомментировала свое поражение на конкурсе

Украинская бандуристка Марина Круть (KRUTЬ) еще раньше обещала, что это ее второе и последнее участие в Нацотборе Евровидения. Несмотря на то, что судьи поставили ей максимальное количество баллов, украинцы предпочли группу TVORCHI.

17 декабря в Нацотборе Евровидения-2023 приняли участие 10 финалистов. Среди них была бандуристка Марина Круть (KRUTЬ), которая для своего любимого военного написала "Колыскову". Песня проняла всех присутствующих в зале выступления, а Тарас Тополь едва подобрал слова, чтобы поблагодарить девушку за такую композицию.

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Во время голосования, которое длилось час в приложении Действие, украинцы поставили свой выбор на группу TVORCHI, которая поедет представлять Украину в Великобритании. Что касается Марины, то зрители отдали ей второе место. Судьи же поставили ей самый высокий балл. Похожая история уже была в 2020 году, когда KRUTЬ заняла третье место, а первое – группа Go_A.

KRUTЬ больше не придет на Евровидение

Поэтому за несколько дней до Нацотбора-2023 она пообещала зрителям, что в случае поражения никогда больше не вернется обратно на конкурс. После результатов голосования она лишь подтвердила свои слова в инстаграм-сторис.

Я очень благодарна. С Евровидением в моей жизни покончено. Больше участвовать в отборах я не намерена. Украина выбрала свою песню, с которой будет представлять сама себя,

– подчеркнула певица.

"Не забываем донатить. У нас война. Она продолжается. У меня есть уникальная дорога, которая уже началась. У меня все уже хорошо", – добавила она.



KRUTЬ прокомментировала свое поражение на Нацотборе / Скриншот по инстаграм-сторис

Хотя украинцы не могут оставить свои комментарии под ее сторис, но ее засыпали комплиментами под сообщением о голосовании:

"Невероятная песня и реально пофиг, понравится ли Европе, главное, что эта песня ассоциируется с каждой украинской женщиной и мамой, которая, несмотря на стресс, страх и боль, бережет своего ребенка, свою семью, является тылом и опорой";

"Марина должна уехать от Украины. Это самое мощное сообщение, которое сейчас может прозвучать в мире";

"Мне понравилось до слез. Но показалось, что вам было нехорошо и что-то произошло...";

"Это было до муравьев… Трудно воздерживаться от слез";

"До слез!!! Вы передали боль нас всех... Передали то, что в украинской душе. Поддерживаем вас всей семьей. Каждый готов "действовать" за номер 6, то есть за вас";

"Вы забрали мое сердце и оно навсегда ваше, с этой песней".

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: KRUТЬ – Колыскова