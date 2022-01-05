Кристина Решетник объяснила, почему в их семье Новый год празднуют 30 декабря

Для всех звезд шоу-биза декабрь – суперрабочий месяц. Григорий Решетник не исключение. В новогоднюю ночь шоумен всегда работает, поэтому провожает старый и встречает новый год с семьей чуть раньше – 30 декабря.

Коллеги считают Григория Решетника самым трудолюбивым ведущим страны, ведь ни одна другая звезда не ведет так много проектов, свадеб, корпоративов и частных мероприятий, как он. Неудивительно, что шоумен хватается за работу и 31 декабря. Ему не удается откупорить шампанское под бой курантов, поэтому с семьей Решетник празднует в канун Нового года.

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Из года в год происходит так, что именно в новогоднюю ночь нам не удается быть дома, потому что наш папа всегда работает. Поэтому мы собираемся встречать Новый год и провожать старый чуть раньше, где-то 30 декабря,

– поделилась Кристина Решетник.

В этом году на празднование в Киев приехали родители Кристины. Они "хорошо собрались провести 2021 год и встретить 2022", а 31 декабря были на пиру в Трускавце.

К слову, новогодний стол накрывала жена Григория Решетника. Она приготовила и легкие закуски, и интересности – паштет из тунца, рождественскую индейку. Однако королем застолья был любимый салат ведущего – оливье.

Григорий и Кристина Решетники / Фото из инстаграма жены шоумена

Напомним, большинство украинских знаменитостей праздновали Новый год не дома: