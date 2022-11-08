Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года: кто он

Каждый год американское издание People подводит итоги и называет самых привлекательных мужчин года. В этом году им стал "Капитан Америка" или Крис Эванс – известная звезда фильмов Marvel.

Обложка и фотосессия с 41-летним американцем появилась в сети 7 ноября. Крис уже прокомментировал свой титул, говорит, что готовится слушать шутки от друзей и похвалу от гордящейся им мамы.

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"Моя мама будет очень счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно может похвастаться", – сказал Крис Эванс в интервью People. Он также шутливо добавил, что в старости будет счастлив через этот титул, поскольку не зря прожил эту жизнь.

Для журнала People он принял участие в традиционной фотосессии, где примерил стильные кэжуал-образы и в стиле "кантри".

Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной планеты / Фото People

Напомним, что в прошлом году самым сексуальным мужчиной был актер Пол Радд – тоже звезда киновселенной Marvel, сыгравшей Человека-муравья. Однако были слухи, что титул должен был завоевать Крис Эванс, но они не подтвердились. Звание самого сексуального настигло его в 2022 году.

В противоположность Полу Радду, Крис Эванс сыграл в нескольких фильмах о "Мстителях", а также в "Капитане Америке". В общей сложности его фильмография насчитывает несколько десятков фильмов, за которые он получал награды MTV Movie Award, Teen Choice Award и Scream Awards. В личной жизни Крис Эванс имел немало романов, в частности с Джессикой Билл, Минкой Келли, Дженни Слейт, но ни один из них не увенчался браком. Детей у него тоже нет, поэтому самый сексуальный мужчина планеты – холостяк.

Отметим, что американский журнал People определяет самого сексуального мужчину года из ныне живущих с 1985 года. Всего такое звание получили 37 человек. Обычно титул получают актеры, но были и исключения – три музыканта, футболист и журналист.