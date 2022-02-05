В красном платье с кристаллами: Злата Огневич ошеломила вечерним образом
Источник:инстаграм Златы Огневич
Успешная украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками новыми фото. Она продемонстрировала стильный вечерний образ в платье.
Известная украинская певица Злата Огневич опубликовала на личной странице в инстаграме серию новых фото. На них звезда позировала в стильном образе.
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Образ Златы Огневич
"Холостячка" позировала перед объективом на сером фоне. Она предстала в красном мини-платье с длинными рукавами и вырезом, усеянным кристаллами и блестками. Вечерний наряд она соединила с серебристыми босоножками на высоком каблуке.
Злата Огневич дополнила образ серьгами. Она распустила волосы и уложила их волнами. На лице певица сделала макияж – подчеркнула глаза розовыми тенями и накрасила губы пудровой помадой.
Злата Огневич / Фото из инстаграма звезды
В подписи к фото Злата Огневич рассказала, что недавно разбирала свой гардероб. После этого она решила надеть красивое платье от украинского бренда.
Красивое платье – это всегда об уверенности и женской силе! А красное платье – это всегда о любви, женственности и привлекательности! Мое новое платье с кристаллами – двойное комбо и вау-эффект, идеально для вечернего образа! И еще оно очень сценическое,
– призналась артистка.
Злата Огневич / Фото из инстаграма звезды
Злата Огневич / Фото из инстаграма звезды
Поклонники активно комментируют новые фото исполнительницы. Фаны буквально засыпают "Холостячку" комплиментами:
- "Красавица";
- "Класс. Красный тебе к лицу";
- "Красивая";
- "Вау";
- "Как всегда огонь";
- "Шикарная";
- "Непревзойденная";
- "Невероятно красивая. Богиня".
Текст публикации Златы Огневич
Недавно я разобрала гардероб и скажу, что это крутая практика обновления. Как гардероба, так и энергии, у меня именно так все и работает. Девочки, у нас всегда дилемма – выбрать платье. Да и такое, чтобы красиво, актуально, и комплименты собрать очень хочется. Красивое платье – это всегда об уверенности и женской силе!
А красное платье – это всегда о любви, женственности и привлекательности! Мое новое платье с кристаллами – двойное комбо и вау-эффект, идеально для вечернего образа! И еще оно очень сценическое.