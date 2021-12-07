В красном костюме: Елена Зеленская выступила на саммите

Первая леди Украины Елена Зеленская открыла форум "Украина 30. Саммит Дети". Для выступления женщина выбрала классический костюм насыщенного красного цвета.

Форум прошел в Киеве. Первая леди предстала перед камерами в стильном аутфите, в очередной раз продемонстрировав изысканный вкус в одежде.

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Элегантный образ Елены Зеленской

Первая леди надела элегантный костюм насыщенного красного цвета. Наряд состоял из пиджака и брюк. Под пиджаком у Елены была молочная блузка. Такой look она совместила с бежевыми туфлями-лодочками на каблуке.

Волосы первая леди собрала в прическу сзади, оставив лишь несколько спадавших на лицо прядей. Макияж Зеленской был в натуральных тонах. На этот раз ее аутфит дополнила изысканная брошь.



Елена Зеленская на саммите / Фото из инстаграма первой леди



Елена Зеленская на саммите / Фото из инстаграма первой леди



Елена Зеленская на саммите / Фото из инстаграма первой леди



Дети Второй мировой войны и послевоенной Европы / Фото из инстаграма первой леди

Текст публикации Елены Зеленской:

Эти фотографии до сих пор впечатляют. Дети с недетскими взглядами – дети Второй мировой войны и послевоенной Европы. Поколение наших дедушек и бабушек. Запечатлел это детство легендарный фотограф Дэвид Сеймур. Это был один из первых шумных проектов новой организации ЮНИСЕФ – специализированной структуры ООН, созданной для помощи детям. И призванной в первую очередь накормить: недаром на первом логотипе организации – ребенок со стаканом молока.

Позаботиться отдельно о детях – для нашего времени это обычная практика. Но в это суровое время это было действительно новое мышление. Начало новой истории. Через 13 лет после основания ЮНИСЕФ появилась Декларация прав ребенка – главные принципы безопасности и благополучия детей, которыми руководствуемся до сих пор. Тогда считалось, что организация будет временной. Но вызовов оказалось столько, что сегодня ЮНИСЕФ отмечает 75-летие! Этот фонд присутствует в 190 странах – везде, где нужно защитить детские права и жизнь, обеспечить детство, образование, здоровье и равные возможности.

Горжусь, что как первая леди есть возможность сотрудничать с офисом ЮНИСЕФ в Украине, и это сотрудничество закреплено в двух меморандумах. Основные пункты в них – об улучшении качества питания в образовательных учреждениях Украины; о распространении здорового образа жизни среди детей и молодежи; о повышении осведомленности о здоровом питании среди родителей и педагогов. Мы сотрудничаем в обеспечении равных прав и возможностей для девочек и мальчиков, в создании безбарьерной среды для детей и родителей с детьми.

Итак, уважаемый юбиляр, с вами мы двигаемся вперед, меняемся и меняем жизнь вокруг себя. Вдохновляйте мир и нас вдальнейшем!