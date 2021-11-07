В кожаном мини-платье со шнуровкой: Оля Полякова поразила образом на шоу "Маска"

На шоу "Маска" не только участники поражают публику эффектными костюмами. Образы звездных детективов подбирают не менее тщательно. Так, в 3 выпуске Оля Полякова надела красный парик и дерзкое кожаное платье длины мини.

В предыдущих выпусках "Маски" певица была и брюнеткой, и блондинкой. В новом выпуске решилась на куда более смелый эксперимент – на красные волосы. Ее яркие пряди уложили в голливудские локоны. Однако прическа – лишь часть феерического образа Оли Поляковой.

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Звездному детективу подобрали облегающее мини-платье черного цвета со шнуровкой, которая обнажала определенные части тела. У певицы такая безупречная фигура, что она не волновалась засветить лишние сантиметры. К тому же обнаженные плечи прикрывала широкая красная вставка.

Особое внимание стилисты уделили деталям образа Оли Поляковой. Они сшили для нее красную перчатку с блестками, подобрали чокер с шипами и массивный черный браслет. К счастью, артистка достаточно уверена в себе, чтобы воплощать самые безумные прихоти продюсеров.

Я обожаю перевоплощение и очень счастлива, что на "маске" могу примерить совершенно разные образы. Ну где бы я еще появилась с красными волосами,

– прокомментировала Оля Полякова.

Оля Полякова в кожаном мини-платье / Фото из пресс-службы канала"Украина"



Оля Полякова в кожаном мини-платье / Фото из пресс-службы канала"Украина"