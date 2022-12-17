Наконец вернулся домой: звезда инстаграммы кот Степан прибыл в Харьков

Самый известный кот Украины, по имени Степан, вынужден был уехать за границу из-за полномасштабного вторжения. Однако стало известно, что он вернулся в свой родной город Харьков и порадовал этой новостью своих фанатов.

Кота Степана можно считать настоящей украинской гордостью. После 24 февраля он уехал в Европу, где получил престижную блоггерскую награду. Однако инстаграмм-кот уже в Харькове, – об этом он сообщил в своих социальных сетях сегодня, 17 декабря.

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Степан уже в Харькове

В инстаграм-историях известного кота появилось несколько публикаций. В частности, на одной из историй виден Харьковский вокзал, а на другой то, как Степан выглядывает из окна и смотреть на чуть-чуть обгоревший дом напротив.



Кот Степан в родном Харькове / Скриншот из инстаграммы животного



Кот Степан выглядывает из окна в родном Харькове / Скриншот из инстаграммы животного

Следует сказать, что кот Степан настоящий интригант. В его социальных сетях минимум подписей и слов, однако этого достаточно, чтобы понять фанатам, что с ним происходит.

Кот Степан на родном диване в Харькове

Ранее кот Степан гостил во Львове.

О возвращении известного животного в Украину стало известно в сентябре. Однако тогда Степан прибыл во Львов, где, по-видимому, оставался до недавнего времени. В городе Льва он сделал несколько фото на фоне Ратуши и Оперного театра, кроме того, объявил новый сбор на нужды животных, страдающих войной. Собственно, благодаря его сообщениям удалось собрать около 15 тысяч долларов.