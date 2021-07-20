Королева Рания встретилась с Джилл Байден: изысканные образы Ее Величества и первой леди

Королева Иордании встретилась с первой леди США. Рания и Джилл Байден показали изысканные и элегантные образы. В чем Ее Величество и супруга президента появились друг перед другом – смотрите далее.

Королева Иордании побывала в Белом доме, где ее радушно встретила жена американского президента Джо Байдена. Ее Величество поделилась, что разговор был очень приятным.

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Элегантный образ королевы Рании

Ее Величество для важного визита выбрала безупречное платье вишневого цвета. Пошив одежды отлично подчеркнул фигуру Рании. Элегантности добавили рукава и аккуратный воротник. Изящную талию подчеркнул широкий черный пояс.

Такой аутфит королева совместила с коричневыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Среди украшений решила дополнить look брошью, которую прикрепила в зоне декольте. В руке Ее Величество держала клатч в тон платью.

Долгое роскошные волосы Рания уложила в красивые локоны. На лице она сделала безупречный выразительный макияж в коричневых оттенках.

Изысканный look Джилл Байден

Джилл принимала гостью в лаконичном костюме белого цвета, состоящего из приталенного платья и пиджака. На талии в Байден был тонкий белый ремешок с золотистой пряжкой. Из обуви она выбрала туфли-лодочки белого цвета с принтом на невысоких каблуках.

Волосы первая леди США уложила в фирменную прическу, а на лице сделала насыщенный макияж, выделив глаза темными тенями. На ушах красовались роскошные серьги, а на руке были золотые браслеты.

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