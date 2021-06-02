Монархи Іспанії побували на відкритті Меморіального центру жертв тероризму, яке відбулося 1 червня в іспанському місті Віторія.

Дивіться також У рожевій сукні: королева Летиція приголомшила романтичним образом

Елегантний look королеви Летиції

Для такого заходу Її Величність обрала довгу чорну сукню, яка застібалася на ґудзики. Також вбрання мало пояс, який вдало підкреслив витончену талію Летиції. Одяг королева поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах.

Серед аксесуарів та прикрас образ Летиції доповнили маленька чорна сумка та сережки. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила звичний повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках.



Новий вихід королівського подружжя Іспанії / Фото Getty Images

Король Філіп VI постав перед публікою у смугастому костюмі, сорочці, яскравій краватці та класичному взутті.



Королева Летиція в чорній сукні / Фото Getty Images

Попередні образи королеви Летиції